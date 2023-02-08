66 saat göçükte kalan gencin ilk isteği çikolata oldu

Hatay 600 Evler'de yaşayan Ali Sarınay (16) depremin 65. saatinde ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu sağ olarak enkaz altından çıkarıldı. Enkaz altında iken ekiplerden çikolata isteyen 16 yaşındaki Ali Sarınay'a çevrede bulunan herkes çikolata verdi. Ekipler tarafından çıkarıldıktan sonra ilk müdahalesi sahra hastanesinde yapılan genç daha sonra hastaneye kaldırıldı. Bu arada Ali Sarınay kurtarıldıktan sonra kendisini gözyaşları içinde bekleyen ablasına sarıldı.

Ahmet Berke Erdal - Ahmet Arslan



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