660 yıllık kalenin surlarından enfes günbatımı manzaraları

1361 yılında 3. Aleksios tarafından yapıldığı tahmin edilen Kov Kalesi, merkeze bağlı Esenyurt köyünde bulunan Kov Kalesi yerden 130 metre yüksekliğindeki ana kaya üzerinde yüzlerce yıldır ayakta duruyor.

Denizden bin 760 metre yükseklikteki kale il merkezine 25 kilometre mesafede ve Gümüşhane-Erzincan karayolundan 6,5 kilometrelik yolla ulaşılabiliyor.

2007 yılında tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından etrafında restoran, dinlenme alanları ve otoparkları da yapılan kale ziyaretçilerini bekliyor.

Eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunan ve tüm ihtişamıyla ayakta duran kalenin doğu cephesinden Gümüşhane dağları da izlenebiliyor.

Gümüşhane Valiliği'nin web sitesinde Kov Kalesiyle ilgili şu bilgilere yer veriliyor: “1361 yılında III. Alexios tarafından Bayburt bölgesinden gelen akınlara karşı koymak gayesiyle yapılmış olduğu rivayet edilen Kov Kalesi 130 metre yükseklikteki bir ana kaya üzerine kuruludur. En yüksek noktası ise 1760 metredir. Kalenin kuzey cephesinin doğu-batı uzantısı yaklaşık 70 metredir. Kale dikdörtgen planlı ve duvarları köşeli yuvarlak ve üçgen burçlarla desteklidir. Doğu cephesinde gidildiğinde muhteşem bir manzaraya sahip yüksek bir kayanın üstüne dikilen Kov Kalesi, güney ve doğuya hakim bir görüntüye sahiptir. Geçmişte çevresinde antik bir kent olduğu söylenmektedir. Kalenin batısında düzenli bir şekilde uzanan iki yayla bulunmaktadır. Gerek kalenin yapı kaidesi, gerekse üzerine oturduğu tepe, insan psikolojisi üzerinde derin bir hakimiyet hissi uyandırmaktadır. Tarih araştırmacılarının tespitine göre Kov Kalesi, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin halen ayakta duran en görkemli kalesidir.”

Recep Ergin