6,7 milyon bina 20 yıl içinde dönüşecek

Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'na göre Türkiye'de riskli durumdaki 6,7 milyon binanın 20 yıl içinde dönüştürülmesi hedefleniyor. Her yıl 100 bini İstanbul'da olmak üzere 300 bin konut dönüştürülecek. Böylece 5 yılda İstanbul'da 500 bin, toplamda 1,5 milyon konut dönüştürülecek.

Yenigün: artık Zorunluluk

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün "Yaşanan deprem, özellikle 1999 Marmara depreminin ardından ülkemiz gündemine giren kentsel dönüşüm sürecinin, depreme dayanıklı kaliteli yapıların ve doğru müteahhidin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Başlatılmış olan sürecin, depreme karşı sıfır toleransla sağlıklı biçimde sürdürülerek en kısa sürede tamamlanması büyük önem taşımaktadır. Bugün yaşanan İstanbul depremi de göstermiştir ki deprem odaklı kentsel dönüşüm ve önlemlerin alınması konusunda kaybedilecek zaman yoktur. Ülkemiz deprem riski açısından İstanbul ile sınırlı olmayıp, yapılacak çalışmalarda ülke genelinde aynı hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir” dedi.

Erdoğan: Testten Geçtik

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan da “İstanbul'da ciddi paniğe sebep olan, son 20 yıldır bölgede böyle bir deprem aktivitesinin yaşanmadığı açıklanan deprem sonucunda binalarımızın gerçek bir testten geçtiğini söyleyebiliriz. Ancak toplum olarak temkinli olmalı, bilimsel bir konuda her önüne gelenin söylediklerini değil, bilim insanları, valilik, belediye ve kamu kurumlarının uyarılarını dikkate almalıyız” dedi.



Türkiye Gazetesi