68 Yaşındaki terzi yıllardır 'Askıda Kıyafet' ile ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor

Elazığ'da merkeze bağlı Yeni Mahallede 33 yıldır terzilik yapan Bedri Yaman (68), 10 yıl önce elinde kalan ve satılamayan kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya karar verdi.

Bunun üzerine Yaman, dükkanının önüne kıyafetleri asmaya başladı. Diğer vatandaşlardan da destek alan Yaman, hem kendi elindeki hem de diğer vatandaşlardan gelen kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı. Vatandaşların getirdiği kıyafetlerin söküklerini dikip, tamiratını da yaparak hayır köprüsü kuran Yaman, yaz kış demeden 10 yıldır gelen kıyafetleri askıya koyarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına katkıda bulunuyor.

Başlatmış olduğu sosyal sorumluluğu 10 yıldır sürdürdüğünü ifade eden terzi Bedri Yaman, “Yaklaşık 10 yıldır ihtiyaç sahiplerine kıyafet dağıtıyorum. Bunları vatandaşlarımız bize getiriyor. Biz de kontrollerimizi yapıyoruz. Söküklerini ve fermuarını kontrol edip ütüye gönderiyoruz. Ondan sonrasında ise askıya takıyoruz. Vatandaşlar da gelip kendi istekleri ve ihtiyaçlarına göre alabiliyor. Etekler, pantolonlar, çantalar, her yaş grubuna göre ayakkabılar var. Bunları dışarıdaki sepete bırakıyoruz. Vatandaşlar da gelip sepetten alıyorlar” dedi.

İhtiyaç sahibi olan herkesin gelip alabildiğini dile getiren Yaman, “Bizler de Elazığlı halkımıza, evinde eski elbise, kullanılmamış ayakkabı gibi kıyafetleri çöpe atmasınlar diyoruz. Biz burada işi sadece üstleniyoruz. Getirip bize teslim etsinler. Biz de bir aracı olarak bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırırız. Bu arada kıyafetleri dağıtmamızın yanı sıra bu soğuk kış günlerinde hayvan besliyoruz. Özellikle kediler aç kalıyor, onlara sabah akşam mama veriyoruz” diye konuştu.

Evinde kullanmadığı fazladan kıyafetleri terziye teslim eden vatandaşlardan Enver Yılmaz ise, “Bedri Usta, yıllardır bu işi yaptığı için biz de biliyorduk. Evde fazla olan eşyalarımızı getirdik. Bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırsın diye Bedri Ustaya teslim ettik. Çok güzel bir uygulama. Milletimiz biraz daha duyarlı olursa ve evindeki eşyalarını getirip ihtiyaç sahipleri için yardım eden insanlara teslim ederse çok güzel bir şey olur” şeklinde konuştu.

Rıdvan Yeşilırmak - Yakup Sağlam

