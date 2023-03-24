69 yaşında bitmeyen eğitim isteğiyle beşinci üniversiteden mezun oldu

Zonguldak Ereğli'de esnaflık yapan 3 çocuk babası Fevzi Ekşi ekonomik şartlardan dolayı okuyamamanın kendisinde bir eksiklik yaşattığını söyledi. Bunun üzerine çocuklarını sınava götürürken kendisi de sınava giren Ekşi, girdiği sınavı kazanarak yeniden eğitim hayatına başladı. Okuma azmiyle 6 yılda 5 üniversite bitiren Ekşi yaptığı konuşmada şunları dile getirdi,

“Ekonomik durumlardan dolayı, biz altı kardeştik babam Erdemir'de çalışıyordu. Bizim ekonomik durumlarımız o zaman üniversitede çocuk okutmak biraz daha zordu. Bir de 1980 öncesi durumlar biraz sıkıntılıydı. Okuyamadık aileye katkı olsun diye ticaret yapmayı seçtik. O zaman okuyamadık ama içimizde bir ukde kaldı. 2015 yılında çocukları sınava götürürken kendi kendime dedim dışarıda bekleyeceğime içeride bekliyeyim hem kendi kendimi tartıyım bakıyım ne oluyor ne gidiyor. Sınava girdik ve sonucu benim için sevindirici oldu. Atatürk Üniversitesi Halkla ilişkiler bölümüne kayıt oldum. 2 sene sonra bize bir hak daha verildi ve orada da Anadolu Üniversitesi Adalet bölümüne yazıldım. 2 üniversiteyi birden okurken birini bitirdim ve tekrardan Emlakçılık ve Emlak Yönetimi Bölümüne başladım. Halkla ilişkiler Bölümünü bitirdikten sonra Atatürk Üniversitesin'de yerel yönetimler bölümüne kayıt oldum. Son olarak da aynı dönem siyaset bilimi ve kamu yönetimine kayıt oldum 4 yıllık okulu 2 buçuk yılda bitirdim. Diplomamı geçen gün Anadolu Üniversitesi Zonguldak Bürosundan teslim aldım.

Serhat Halit Biçer

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.