69 Yaşındaki dedenin scooter keyfi

Adıyaman Belediyesinde şoförlük yaptıktan sonra emekli olan 69 yaşındaki Mehmet Yalçın, yeni ulaşım aracı scooter. Torun sahibi Mehmet Yalçın'ı elektrikli scooter üzerinde gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Gençlerin ulaşım ve eğlence aracı olarak kullandığı scooter üzerinde yaşlı adamı gören vatandaşlar, hayranlıkla bakıyor. Scooterı oğlunun aldığını ancak okulu kazanıp Amerika'ya gidince scooterın kendisini kaldığını belirten Mehmet Yalçın, birkaç kez mahallede bindikten sonra şimdi ulaşımı bununla sağladığını söyledi.

Adıyaman'da scooter ile ulaşım sağlamanın çok rahat olduğunu dile getiren Mehmet Yalçın, hem korona bulaş riski hem de yoğun trafikten etkilenmediğini dile getirdi.

Şehiriçinde araç kullanmanın çok zor olduğunu aktaran Yalçın, “İnsanlarımız yakın gidecekleri yere bile araçla gitmeyi tercih ediyor. Oysa bunun yerine bisiklet, elektrikli bisiklet, motosiklet veya benim gibi elektrikli scooter tercih edebilirler. Hem zamandan kazanırlar, hem de yakıt tasarrufu yapmış olurlar” dedi.

Yalçın, kendisi gören vatandaşların, “Dede bak dikkat et düşersin” gibi cümleler kullandığını ve bu sözlere gülümsediğini söyledi.

Ahmet Arslantaş