6'sı hücre evinde basılan 9 FETÖ'cü tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ/PDY'nin firari şüphelilerine ve uyuyan hücrelerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içinde ‘gaybubet evi' diye nitelendirilen bir hücre evinde bazı FETÖ/PDY üyelerinin saklandığı tespit edildi. Örgütün sözde Bahçelievler eyalet yapılanmasına ait bir hücre evinde toplantı yapıp yeni bir strateji belirleyen 6 şüpheli tespit edildi

Takip sonrası belirlenen hücre düzenlenen operasyonda, örgütün “avukatlar imamı” olduğu değerlendirilen ve gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen kamudan ihraç öğretmen A.K., sözde Erzincan ili akademisyenler imamı A.A., geçmiş dönemde örgütün yurtlardan sorumlu bulunan B.T. ile ByLock kullanıcısı olan ve geçmiş dönemde örgüt üyeliğinden polisiye soruşturma geçirip tutuklandıktan sonra salıverilen K.Ç'nin de aralarında olduğu 6 kişi, maklube adlı yemek sofrasında yakalanarak gözaltına alındı.

Hücre üyelerinin saklandığı söz konusu adreste yapılan aramalarda, 120 bin lira değerinde dolar ve avro ile çok sayıda cep telefonu, hafıza ve SİM kartları ve örgütün Pensilvanya'daki elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları ele geçirildi.

Operasyonu genişleten polis, çalışmaların devamında gözaltındaki 6 şüpheliye yardım ve yataklı ettikleri, para ve erzak temin ettikleri ileri sürülen 3 kişi, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Başakşehir'deki adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan ve emniyetten adliyeye gönderilen 9 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.