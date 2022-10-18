7 adımda implant hakkında merak edilenler

Yaşanan diş problemleri ve kayıpları; kişilerde konuşma güçlüklerine, yemek yeme zorluklarına ve görünüm olarak öz güven eksikliğine neden oluyor. Eksik bir dişin olduğu boşluğa yerleştirilen yapay diş kökleri olarak tanımlanan implant hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nden Prof. Dr. Ahmet Mihmanlı, 7 adımda merak edilenleri ve dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

1- “İmplantın markasını öğrenin

Mutlaka hekiminizden implantın markasını belirten kimlik kartı alınız. Bu kimlik kartında yapılan her implantın çapını, boyunu ve çeşidini gösteren etiket olmalıdır.

2- Tedavide her aşama önemli

Diş implantı yaptırırken röntgen çektirmekten başlayıp, sabit ya da hareketli protezin ağız içine yerleştirilmesine kadar bütün aşamalar önemlidir. Hastanın rahat yemek yemesi, konuşması ve estetiği gibi.

3- İmplantın hangi ülkeye ait olduğundan çok markası önemli

Her ülkenin çok sayıda implant markası var. Marka seçiminde fiyat performans önemli. Bütçeleri zorlayarak yabancı marka yaptıracağım diye diretmemek gerekiyor. Yani ülke seçiminden ziyade, marka önemli diyebiliriz.

4- Yerli implantlar yabancı markaları aratmıyor

Şu anda yerli malı implantlar yabancı markaları aratmıyor. Köklü ve kaliteli yerli markalar klinik açıdan güzel ve kullanışlı sonuçlar veriyor. Ayrıca yerli üretim oluşu parçalara ulaşım ve çeşitlilik açısından çoğu zaman avantaj sağlıyor.

5- Doğal ve güzel bir gülüşe sahip olmak mümkün

Gülüş tasarımı; kişinin alt ve üst dudak diş eti seviyesini, diş şeklini ve rengini gözeterek yapılan bir işlemdir. Diş implantı ile hem sabit hem de hareketli protez yaptırarak doğal ve güzel bir gülüşe sahip olmak mümkündür.”

6- Diş implantı yaptırarak aynı anda diş protezine sahip olunabilir

Eğer kişi yeterli kemiğe sahipse, diş sıkma alışkanlığı yoksa, ağız hijyenine özen gösterecekse ve kemiğe sıkı tutunan ama kemikte stres yapmayan uygun implant çeşidi uygulanırsa kişi implant yaptırdığı aynı seansta geçici ya da kalıcı dişlerine sahip olabilir. Şu anda özellikle bilgisayar ortamında dijital çalışmaların artmasıyla bu işlem zamanı oldukça kısalmıştır.

7- İmplant üstü protezin sabit mi hareketli mi olacağına hekim karar vermeli

İmplant üstü protezin sabit mi hareketli mi olacağı kısmen hastaların tercihine bağlı olsa da, bu duruma çoğunlukla hekim karar vermektedir. Yine de her zaman için hastanın tercihleri önceliklidir ancak hekiminiz sizi doğru çözüme yönlendirecektir.”

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