7 ayda yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,6 arttı

Temmuz ayı havacılık verileri açıklandı. Buna göre, yolcu ve çevre dostu havalimanlarında uçak trafiği iç hatlarda 77 bin 181, dış hatlarda 85 bin 775'e ulaştı. Temmuz ayında üst geçişler ile birlikte toplam 200 bin 302 uçak trafiği gerçekleşirken, toplam uçak trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.4 arttı. 2019 yılı Temmuz ayı uçak trafiğinin yüzde 96'sına ulaşılırken, Covid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, bu yılın Temmuz ayında, 2019 yılının aynı ayına kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı. Toplam yolcu trafiğinde de 2019 yolcu trafiğinin yüzde 95'i gerçekleşti.

Yolcu trafiği Temmuz'da yüzde 24.7 arttı

Yolcu trafiğinde de yoğunluk artış gösterirken, iç hatlarda 8 milyon 40 bin, dış hatlarda 13 milyon 310 bin yolcu seyahat etti. Havayolu ile seyahat eden toplam yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.7 artarak 21 milyon 388 bini aştı. Yük trafiği de yüzde 13.8 artışla 429 bin 734 tona ulaştı. İstanbul Havalimanı'na temmuz ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 11 bin 82, dış hatlarda 30 bin 850 olmak üzere toplamda 41 bin 932'ye yükseldi. Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanı, iç hatlarda 1 milyon 750 bin, dış hatlarda 5 milyon 9 bin olmak üzere toplamda 6 milyon 759 bin yolcuyu ağırladı.

7 ayda uçak trafiği 1 milyonu aştı

Ocak-Temmuz döneminde iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 442 bin 152, dış hatlarda 369 bin 482 oldu. Üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 22 bin uçak trafiğine ulaşıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam uçak trafiği yüzde 44.2 artış gösterdi. 44 milyon 55 bin yolcu iç hatlarda, 52 milyon 386 bin yolcu da dış hatlarda seyahat etti. 7 ayda transit yolcular ile birlikte hizmet verilen toplam yolcu sayısı yüzde 68,6 artış gösterdi ve 96 milyon 647 bine çıktı. Yük trafiği de 2 milyon 198 bin tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda 7 aylık sürede iç hatlarda 61 bin 606, dış hatlarda 170 bin 507 olmak üzere toplamda 232 bin 113 uçak trafiğine ulaşılırken, iç hatlarda 8 milyon 924 bin, dış hatlarda 25 milyon 396 bin olmak üzere toplamda 34 milyon 320 bin yolcu trafiği gerçekleşti.

Turizm merkezlerinde yoğunluk sürüyor

Ocak-Temmuz döneminde, dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı iç hatlarda 9 milyon 166 bin, dış hatlarda 16 milyon 137 bin oldu. Uçak trafiği ise iç hatlarda 75 bin 114, dış hatlarda 109 bin 26 olarak gerçekleşti. Antalya Havalimanı'nda iç hatlarda 3 milyon 380 bin, dış hatlarda 11 milyon 858 bin olmak üzere toplam 15 milyon 238 bin yolcuya hizmet verildi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda toplam 5 milyon 386 bin, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 2 milyon 263 bin, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 2 milyon 16 bin, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda 399 bin 408 yolcu seyahat etti.

Ömer Faruk Karataş

