7 bin 500 yıllık Anavarza Antik kent depremi az hasarla atlattı

Dilekkaya Mahallesinde yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları ile bilinen 7 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan Anavarza Antik Kenti dünyanın en yıkıcı depreminde dimdik ayakta kaldı.

Adana'da 11 binanın yıkıldığı ve onlarca binanın hasar aldığı depremde Zafer Takı Kapısında hafif çatlaklar ile depremi atlatan antik kent dünyanın ilk çift şeritli yolunun yanı sıra görkemli kapısı ve surlarıyla öne çıkıyor. Yaklaşık 7 bin 500 yıllık geçmişe sahip Anavarza Antik Kenti'nde bu yıl hamam saray kompleksinin izlerine rastlanmış kazı çalışmaları ile gün yüzüne çıkarılmıştı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, tarihte "Yenilmez Şehir" adıyla tanınan antik kentte Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Gülşen başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Adana Valiliği gözetiminde kazı çalışmaları yapılıyor. Antik kentte İki kubbeli tuğlalı hamam, palestraya ait sütunlar, sütun kaideleri, başlıklar, dükkanlar gibi birçok bölüm kazı çalışması ile gün yüzüne çıkarılarak kamuoyuna kazı başkanı tarafından aktarılmıştı.

Depremin ardından bölgede Anavarza Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Gülşen ve kazıda görevli arkeologlar tarafından hasar tespiti için incelemeler sürerken antik kentin geçmiş yıllarda bir çok yıkıcı depremde yaşadığı bu depremi hafif hasar ile atlattığını söyledi.

Anavarza antik kenti bölgesinde yaşayan Ziya Şimşek, 3 kuşaktır bölgede yaşadıklarını kaydederek “Biz yıllardır burada yaşamaktayız. Bugüne kadar bildiğim burası 3. kez büyük deprem yaşıyoruz. Daha önce 3 kez yıkımlar oldu. Ama bu depremde hafif hasar aldı. Bu binaların bu kadar dayanıklı olması harçları ayrı bir şey bence. Şimdiki çimentolar gibi un gibi elenmiyor. Bu yapı binlerce yıllık ve bu depremde sapasağlam kaldı” dedi.

Bazı bölümlerinde deprem nedeni ile oluşan çatlakların restorasyon ekibi tarafından tarihi yapı zarar görmeden onarılacağı öğrenildi.

Beril Solmuşgül



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