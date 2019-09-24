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7 dakikada 35 bin TL değerindeki sigaraları çaldılar

7 dakikada 35 bin TL değerindeki sigaraları çaldılar
7 dakikada 35 bin TL değerindeki sigaraları çaldılar

Denizli'de markete giren 2 hırsız, sadece 7 dakika içinde yaklaşık 35 bin liralık sigaraları çuvallara koyarak kaçtı. Şahısların markette sigara raflarını boşaltması ve ardından sırtlarına yükledikleri içi sigara dolu çuvallarla kaçmaları ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

7 dakikada 35 bin TL değerindeki sigaraları çaldılar - Tıkla İzle

Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Güvenlik kameralarının kaydettiği olayda, hırsızlık şüphelisi 2 şahıs marketin arka kısmında bulunan deponun penceresini tornavidayla açarak içeri girdi. Elinde fener olan şahıs içeri girerken meşrubatları da devirdi. Ardından işine kaldığı yerden devam eden şahıslar yanlarında getirdikleri çuvallar ile sigara standına doğru yöneldi. Şüphelilerden biri yaklaşık 7 dakika içerisinde raflarda bulunan ve değeri 25-35 bin TL arasında değişen yüzlerce sigara paketini çuvala doldurdu. Şahsın çok seri bir şekilde rafları boşaltması dikkatlerden kaçmadı. Sonrasında içine doldurdukları çuvalları sırtlanan şahıslar markete girdikleri camdan çıkarak kaçtılar. Şüphelilerin sırtlarında çuvallarla sokakta koşarak olay yerinden uzaklaşmaları da güvenlik kameralarına yansıdı.

“Yaklaşık 25-35 bin TL arasında sigaram çalındı”

Marketin sahibi Hasan Ali Kızıltaş, yaşananları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatarak şüphelilerin yakalanmasını istediğini söyledi. Olayın ardından hemen şikayetçi olduğunu ve çalınan sigaraların ekonomik olarak kendisi için çok önemli olduğunu kaydeden Kızıltaş şunları söyledi:

“Olay gecesi 23.00 civarında dükkanı kapatarak evime gittim. Sabah 06.00 civarında geldiğimde ise bir baktım sigara rafları bomboş. Hemen sonra polisi aradım ve onlarda geldi. Yaklaşık 25-35 bin TL arasında sigaram çalındı. 5 dakikada hemen hemen rafları boşaltıyorlar.” Olayın ardından polis tarafından başlatılan tahkikat devam ediyor.

Semih Can Yılmaz - Köksal Kılınç

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