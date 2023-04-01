7 gollü çılgın maç! Trabzonspor evinde yıkıldı

48. dakikada Marc Bartra'nın Cardoso Mane'ye ceza sahası içindeki müdahalesini penaltı olarak değerlendirdi. Beyaz noktanın başına geçen Mensah topu ağlara gönderdi. 1-3

50. dakikada Gomez'in vuruşunda savunmadan seken topu takip eden Abdulkadir Ömür'ün meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-3

53. dakikada kaleci Bilal'in ceza sahası içinde Markovic'e müdahalesini hakem Erkan Özdamar penaltı olarak değerlendirdi. Atışı kullanan Bardhi meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-3

56. dakikada Gomez'in sağ taraftan kale sahası içine yerden ortasında Markovic'in vuruşunda üst direğe çarpan top auta çıktı.

64. dakikada gelişen Kayserispor atağında topla birlikte ceza sahası içine giren Cardoso Mane'nin vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti. 3-4

48' GOL! Kayserispor, Mensah'ın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.Gol - Bernard Mensah

Penaltı 47' Kayserispor penaltı kazandı.

46' İkinci yarı başladı.

Maçın ilk yarısı 2-1 Kayserispor üstünlüğü ile tamamlandı.

Pozisyon 44' Trabzonspor tüm hatları ile rakip yarı alanda.

Pozisyon 42' PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ! Hakem Erkan Özdamar, ceza sahasında Mame Thiam ile hava topu mücadelesine geren Eren Elmalı'nın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan pozisyonu izleyen Erkan Özdamar daha sonra kararını iptal etti.

Pozisyon 39' Cardozo'nun sol kanattan savunma arkasına Thiam'a aktarmak istediği topu kaleci Uğurcan zamanında çıkarak uzaklaştırdı.

Pozisyon 34' KAÇTI! Trabzonspor gole çok yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen ortaya altıpas içinde Gomez kafa vuruşunu yaptı, top direkten döndü. Seken topta yakın mesafeden Abdülkadir'in vuruşunu ise kaleci Bilal kurtardı.

Pozisyon 30' Kayserispor kendi yarı alanından kısa paslarla çıkmaya çalışıyor.

Pozisyon 26' Trabzonspor rakip yarı alanda gol arıyor.

Sarı Kart 23' Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Gökhan Sazdağı'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Gökhan Sazdağı, müdahalesinin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Gökhan Sazdagi

20' GOL! Kayserispor, Thiam'ın golü ile bir kez daha öne geçti. Gökhan Sazdağı'nın derin pasıyla savunma arkasına sarkan Thiam, karşı karşıya pozisyonda güzel bir vuruşla kaleci Uğurcan'ı mağlup etti.Gol - Mame Thiam

Pozisyon 18' Maçın temposu bu bölümde biraz düştü.

Pozisyon 14' Sağ kanatta topla buluşan Visca, yanından hücuma destek veren Peres'i topla buluşturmak istedi. Meşin yuvarlak, savunmada kaldı.

Pozisyon 11' Kayserispor'da tehlikeli bir noktada kazanılan serbest vuruşta, Mensah topun başına geldi. Ganalı oyuncunun vuruşu barajdan döndü.

Pozisyon 6' Trabzonspor yine etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Maxi Gomez, bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Lazar Markovic'ten önce savunma topu uzaklaştırdı.

Ev Sahibi Golü 3' GOL! Trabzonspor, Maxi Gomez'le eşitliği yakaladı. Kayserispor savunmanın hatası ile topu kazanan Gomez, ceza alanı önünden isabetli bir vuruş yaptı ve maça dengeyi getirdi.Gol - Maxi Gómez

Deplasman Golü 1' GOL! Kayserispor, Emrah'ın golüyle öne geçti. Maçın 58. saniyesinde soldan Cardoso'nun ortasıyla arka direkte topla buluşan Emrah, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.Gol - Emrah Bassan

Maç Başladı 1' Trabzon'da maç başladı.

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Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı

Hakemler: Erkan Özdamar, Murat Tuğberk Curbay, Anıl Usta

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Denswil (Umut Bozok dk. 88 ?), Bartra, Eren Elmalı, Siopis (Marek Hamsik dk. 78), Abdülkadir Ömür (Doğucan Haspolat dk. 78), Yusuf Yazıcı (Bardhi dk. 46), Markovic (Bakasetas dk. 72), Visca, Gomez

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Larsen, Süleyman Cebeci, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Orhan Ak

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman, Kolovetsios, Miguel Cardoso, Carole, Mensah (Michel Kemen dk. 74), Ackah, Emrah Başsan (Uzodimma dk. 77), Cardoso Mane (İlhan Parlak dk. 86 ?), Thiam

Yedekler: Cenk Gönen, Gavranovic, Ramazan, Berat Eskin, Ethem Balcı, Ahmet Kağan Malatyalı, Mert Dinç

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Emrah Başsan (dk. 1), Mame Thiam (dk. 20), Mensah (dk. 48 pen.), Cardoso Mane (dk.64) (Yukatel Kayserispor), Gomez (dk. 3), Abdulkadir Ömür (dk. 50), Bardhi (dk. 53 pen.) (Trabzonspor)

Sarı Kart: Gökhan Sazdağı (Kayserispor)

Gökmen Şahin - Ozan Köse



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