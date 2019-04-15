7 gündür kayıp vatandaşı Komandolar arıyor

AFAD, UMKE, Jandarma, iz takip köpeği ve vatandaşlar tarafından bir haftadır yapılan arama çalışmalarında 76 yaşındaki vatandaşın izine rastlanmadı. Arama çalışmalarına bugün de Muğla İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburundan 85 kişilik personel katıldı.

Yeniköy Kaballa mevkisinde Komando taburu tarafından hilal oluşturularak başlatılan arama çalışmalarında havadan da Drone ile destek verildi. Yağmur nedeniyle havadan Drone arama çalışmalarına ara verilirken, Komandolar ormanlık alanda karış karış arama çalışmalarını sürdürüyor.

Halil İbrahim Gürel'in eşi Sultan Gürel, eşinin kaçırılmış olabileceğini söyledi. Öğle saatlerinde eşi ile birlikte mantar toplamak için çıktıklarını belirten Sultan Gürel, “2 ila 4 arasında yok oldu bu. Göbek toplamaya gitmiştik, mantar toplamaya. :u her zaman gidiyor benimle. Geliyor, gidiyor, biz çok o tarlalara gidip geliyoruz yani. Ama bu, bu kadar saf değil ki. Aklı başında bir insan. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Yolda gezerken biri aldı gitti. Kaç kişi görmüş onu yolda. Herhangi bir insan götürmüştür. Parası var diye” dedi.

Eşinin kaybolmasının ardından bazı vatandaşların kendisini gördüğünü de ileri süren Sultan Gürel, kaçıranların jandarmayı gördükten sonra saklandıklarını iddia etti. Komando ekipleri arama çalışmalarını geniş bir ormanlık alanda sürdürüyor.

Bekir Tosun

