7 katlı binanın çatı katı ana isale hattı borusunun patlamasından böyle zarar gördü

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yenimahalle'de öğle saatlerinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TİSKİ) ait ana isale hattında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Gürültü ile patlayan isale hattından çıkan basınçlı su asfaltı sökerek metrelerce yükseğe yükseldi. Yolun karşısındaki 7 katlı apartmana sıçrayan su ile ortalık adeta savaş alanına dönerken, uzun süre müdahale edilmeyen ana isale hattı nedeniyle tonlarca su karayolunu adeta göle dönüştürdü. Suyun bastığı karayolu çift şeritten ulaşıma kapanırken, basınçlı su nedeniyle hasar gören 7 katlı Sebat Apartmanı'nda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Bina çökme riskine karşı polis ekiplerince güvenlik şeridine alınırken, 7 katlı binanın çatı katının balkonu basınçlı su nedeniyle kırıldı.

Bölgeye gelen TİSKİ ekiplerince su akışının kesilmesi ile birlikte maddi hasar gören apartman ve işyerlerinde hasar tespit çalışması başlatıldı. Apartman sakinleri evlerindeki suyu kendi imkanları ile boşaltmaya çalışırken, bölgede belediye ekiplerince temizlik ve arıza onarım çalışması başlatıldı.

Ozan Köse - Bekir Koca

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