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7. kattaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

7. kattaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
7. kattaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Adana’da 7. kattaki evlerinin balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı.

7. kattaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı - Tıkla İzle

 
Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 10 katlı apartmanın 7'nci katındaki evlerinin balkonuna çıkan Ömer Öztürk (9), çamaşır toplayan annesi Hatice Öztürk'ün yanında oynamaya başladı.

Balkon korkuluğuna tırmanan çocuk, annesinin uyarmasına rağmen dengesini kaybedip aşağı düştü. Metrelerce yükseklikten beton zemine çakılan çocuk, ağır yaralandı. Anne Öztürk'ün durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan Ömer, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Ömer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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