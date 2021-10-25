7 kişinin öldüğü patlamanın bilirkişi raporuna tutuklu sanıktan itiraz

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevki'inde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı. Konuya ilişkin davanın 5'inci duruşması Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda görülmeye başlandı.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar fabrika sahiplerinden Y.C. ile H.A.V. ve tutuksuz sanıklar E.Ö., A.A., A.Ç. ve taraf avukatları katılırken tutuksuz yargılanan A.R.E.C. ve A.B. duruşmaya katılmadı. Duruşma salonu ve çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler salona korona virüs tedbirlerine uygun olarak alındı.

Sanıklar suçlamaları ve bilirkişi raporunu kabul etmedi

Yoklama alınması ve celse arasında gelen belgeler zapta geçirilmesi sonrasında sanık avukatlarının mahkemeye sunduğu tanıklar dinlenmeye başlandı. Mahkemede tanık olarak dinlenen V.K., H.A., ve Y.B. belirli yıllar arasında fabrikada çalıştıklarını, sorumlu müdürün H.A.V. olduğunu fabrikanın Çin Mahallesi olarak adlandırılan bölümden de A.Ç.'nin sorumlu olduğunu ve A.A.'nın ise tüm bölümleri gezdiğini dile getirdi.

Tanık İ.T. ise A.R.E.C.'in şoförü olduğunu ve A.R.E.C.'in banka işleri il dışı işlerini hallettikten sonra fabrikaya gittiğini orada da yaklaşık 3 saat durduktan sonra evine tekrar döndüğünü ifade etti. Tanıkların dinlenilmesinin ardından söz alan müşteki avukatları beyanda bulundu. Söz hakkı alan sanıklar ise suçlamaları ve bilirkişi raporunu kabul etmediklerini söyledi.

Sipariş üzerine yazılan bir rapor

Bilir kişi raporu hakkında beyanı sunulan fabrika sahiplerinden tutuklu sanık Y.C., “Benim hakkımda 14 tane iddia vardı ve ben bunların hepsini belgelerle çürütmüştüm. Patlayıcı üzerine fabrika kurmak istenildiği zaman da bütün bakanlıklardan görüşme sağlarsınız ve böyle bir tesis için en az 200 dönüm araziniz olması gerekir. Gerekli belgeler ve komisyon kararı sonrasında 6 ay içerisinde fabrikayı kurabilirsiniz. Raporda bizim için izinsiz ve ruhsatsız yazmışlar, bu sipariş üzerine yazılan bir rapor.

Ben bu zamana kadar boş konuşmadım, boş konuşmayı sevmem, boş konuşanı da sevmem. 16 aydır tutukluyum. Bu raporun gelmesini bekliyorum belki tutukluluk kalkar diye. Adalet aranıyor, adalet aranıyor. Adalet aranır mı? Adalet herkese eşittir.

Bende 16 aydır adalet arıyorum. Bu zamana kadar 5 duruşma geçti kimin doğru, kimin yanlış konuştuğunu siz gördünüz. Bu rapora göre bilinçli taksirden taksire düşürülmesini ve babam ile kendimin sanıklıktan çıkarılmasını istiyorum” dedi. Duruşmaya ara verildi Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beyanlarını dinlemek için duruşmaya ara verdi.

Orkun Kaya