7 yaşındaki Elisa'dan depremzedelere anlamlı bağış

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da deprem büyük yıkıma yol açarken, binlerce kişi öldü veya enkaz altında kaldı. Deprem felaketinin ardından depremzedelere yardım için seferber olan Türk halkı birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergilerken, dünyanın dört bir yanında yardım kampanyaları başlatıldı. Kahramanmaraş Türkoğlu'nda görevli Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ise, Manavgat'ta yaşayan 7 yaşındaki Elisa Ecrin Şişe'nin yardım için bağışladığı kumbarasından çıkan notu attığı tweet'le paylaştı. Elisa'nın kendi el yazısıyla yazdığı notta, "Canım kardeşlerim çok üzgünüm bu deprem yüzünden. Allah yardımcımız olsun, yalnız değilsiniz. Hepimizi Allah korusun' sözleri yer aldı. Elisa'nın babası ise kıyafetlerini ve oyuncaklarını koliye yerleştirme anını, ayrıca kumbarasındaki paraları zarfa koyarak mektup yazma anlarını cep telefonuyla kaydetti.

İki kez bypass ameliyatı olmuş

Sarılar Mahallesi'nde kardeşi, annesi ve babasıyla birlikte yaşayan Sarılar İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Elisa Ecrin Şişe'nin gerek okul başarısı, gerekse arkadaşlarıyla olan ilişkisiyle sevilen başarılı bir öğrenci olduğu öğrenildi. Duygularını anlatan Elisa Ecrin, “Orada gördüğüm çocuklara kıyafetlerimi, oyuncaklarımı, paralarımı verdim. Annem, babam bana yeniden oyuncak, kıyafet alabilir. Burada deprem olsa biz onlara yardım ettiğimiz için onlar da bize yardım ederler. Oyuncakları ve elbiselerimi alanların mutlu olduğunu biliyorum. Paralarımı da onların evi olmadığı, yeni ev almaları için gönderdim. Nasıl olsa biz yeniden para kazanırız. Onlar parayla kendilerine evler alsın, oyuncaklarımla oynasın, kıyafetlerimi giysin üşümesinler. Evlerini tamir ettirip yeniden ev alsınlar. Ben de burada mutlu olurum” dedi.

"Onun annesi babası olmak bizi hep gururlandırdı"

Elisa'nın annesi Emine Şişe, Elisa'nın okulunda da çok sevildiğini belirterek, “Depremden dolayı çok üzgünüz. Allah yardımcıları olsun. Hep dua ediyoruz. Elisa ile depremzedelere gönderilmek üzere bir paket hazırlamaya karar verdik. Elisa pakete elbiselerini, oyuncaklarını ve kumbarasındaki paraları koydu. Biz kendisiyle gurur duyuyoruz. Elisa doğuştan kalp hastası. İki kez bypass geçirdi. 10 yaşına girdiğinde bir ameliyat daha olacak ve inşallah sağlığımıza kavuşacağız. Elisa oldukça merhametli ve düşünceli bir çocuk. Onun annesi babası olmak bizi hep gururlandırdı. Allah'ım oradaki çocuklar başta olmak üzere herkesin yardımcısı olsun. Biz elimizden geleni yapıyor, onlar için dua ediyoruz” dedi.

Arif Kaplan



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