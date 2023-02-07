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7 yaşındaki Umut Efe Kalfa enkazdan böyle kurtarıldı

7 yaşındaki Umut Efe Kalfa enkazdan böyle kurtarıldı
7 yaşındaki Umut Efe Kalfa enkazdan böyle kurtarıldı

Gaziantep’te arama kurtarma çalışmalarına destek veren Zeytinburnu Belediyesi’ne bağlı arama kurtarma ekibi, 7 yaşındaki Umut Efe Kalfa’yı enkaz altından kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

7 yaşındaki Umut Efe Kalfa enkazdan böyle kurtarıldı - Tıkla İzle

Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ZAK), arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gitti. Başpınar Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde bulunan ve depremde yıkılan Gündüz Kaya Apartmanı'nda çalışma yapan ZAK, 7 yaşındaki Umut Efe Kalfa'yı enkazın altından kurtardı. Alkışlar içinde kurtarılan 7 yaşındaki Umut Efe, şaşkınlık içerisinde onu kurtaran ZAK görevlisine sarıldı.
Öte yandan İkranur Bacak ve Betül Bacak da enkazdan sağ çıkarılarak, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ne (UMKE) teslim edildi. ZAK'ın kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

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