7 yıldır evladının yolunu gözleyen baba 'teslim ol' çağrısı yaptı

Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia edip 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 188'inci gününde devam ediyor. Diyarbakır'dan 7 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Nupeldan için gelen baba Ali Şahin, evladını almadan eyleme son vermeyeceğini kaydetti. Şahin, “4 yıldır buradayız çocuklarımızı bekliyoruz. Kızım neredeysen gelip teslim ol. Devletimiz güçlü ceza vermeyecek. 39 çocuğumuz geldi hiçbiri ceza almadı, tek gelemiyorsan arkadaşlarla birlikte gel, yeter ki gel teslim ol” dedi.

Murat Başal

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.