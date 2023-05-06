7 yıldır kayıp kızına seçmen kağıdı çıktı, anne 'Kızımı bulun' diye seslendi

2017 yılında Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Nesrin Koçaklı'dan, 'internet kafeye gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Olayın üstünden 7 yıl geçmesine rağmen 15 yaşındaki Koçaklı'dan bir iz bulunamadı.

7 yılın ardından kayıp kız çocuğu Nesrin Koçaklı'ya seçmen kağıdı çıktı. Anne Yeter Koçaklı seçmen kağıdını görünce büyük şok yaşarken, acıları bir daha katlandı. Yeter Koçaklı, “7 senedir kızım kayıp. Tutmuşlar bana oy kağıdını verdiler Nesrin Koçaklı'nın. Benim kızım nerede? Neden bulmuyorlar. Oy kağıdı çıkarıyorlar. Acımı tazeliyorlar. Benim kızım nerede? Kızımın ölüsünü ya da dirisini istiyorum. 7 yıldır kayıp olan kızıma oy kağıdı çıkmış” dedi.

Yetkililerden yardım isteyen Koçaklı, “Oy kağıdını görünce şaşırdım. Acılarım tazelendi. Muhtarım da dedi ki 'al bunu evine koy hatıra kalsın.' Benim kızım neden bulunmuyor? Benim içim çok kan ağlıyor. Herkesin evladı var. 7 yıldır ne ölüsü ne dirisi. Bir yerden haberini de alamadık. Ay benim kapım çalınacak, ay telefon gelecek, ay ölüsü gelecek diye hayallerle yaşıyorum. Benim devletim bana el atsın. Kızımı bulmayı nasip etsin bana” diye konuştu.

Emrecan Bayram

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