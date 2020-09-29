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70 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı

70 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı
70 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı

Afyonkarahisar’da bir evden 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çalarak kayıplara karışan 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kiraladıkları araçla birlikte yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Kanlıca Mahallesi 248. Sokak'taki bir evden altın bileklik, yüzük ve kolyelerin bulunduğu yaklaşık 70 bin liralık ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, olay yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelendi. Evdeki hırsızlığı gerçekleştiren zanlıların kullandığı aracın plakasını tespit eden ekipler, aracın kiralık olduğunu belirledi. GPRS kayıtlarını takip ederek şüphelilere ulaşan ekipler Hüseyin D, Tayfun K. ve Barış B'yi, Organize Sanayi Bölgesi'nde gözaltına aldı. Zanlılardan Barış B, polis ekiplerine hırsızlığı Hüseyin D. ve Tayfun K'nin yaptığını, evden çaldıkları 70 bin liralık ziynet eşyalarının arabada olduğunu itiraf etti. Daha sonra polis ekipleri, ziynet eşyalarını muhafaza altına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mevlüt Tınas
 

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