İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

70 çeşit hayvanına gözü gibi bakıyor

70 çeşit hayvanına gözü gibi bakıyor
70 çeşit hayvanına gözü gibi bakıyor

Kahramanmaraş’ta 55 yaşındaki Yaşar Göçer, 70 çeşit hayvanına gözü gibi bakıyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarında 26 yıldır petshop işi yapan 5 çocuk babası Yaşar Göçer, iş yerinde 70 evcil hayvana hem bakıyor hem de babalık yapıyor.

Evcil hayvan besleyen insanların sakin ve stressiz bir hayat süreceğini söyleyen Göçer, “Her gün düzenli olarak bakımlarını ve kontrollerini yapıyorum. Burada kanarya, cennet papağanı, sultan papağanı, kınalı keklik, hamster, tavşan, bıldırcın ve balıklar var. Tek tek ilgilenerek yemlerini, sularını akşama kadar kontrol ediyorum. Özellikle de hasta olmamaları için onlara bebek gibi bakıyorum. Evcil hayvan sahibi olmak isteyenler onlara çok fazla ilgi göstermesi gerek. Duygusal anlamda çok hassas oluyorlar ve onlarla vakit geçirmek huzur veriyor bana. Sıkıntımı, stresimi onlarla konuşarak unutuyorum. Hayvan sevgisi başka bir duygu. Gücümün yettiğince onlara bakmaya, onlarla vakit geçirmeye özen göstereceğim” dedi.

Fazilet Çomruk

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.