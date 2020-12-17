İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

70 kilometre hızla paten yolculuğu kamerada

70 kilometre hızla paten yolculuğu kamerada
70 kilometre hızla paten yolculuğu kamerada

Pendik’te otobüsün arkasına takılarak patenle seyahat eden gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Gencin otobüsün arkasına tutunarak yaklaşık 70 kilometre hız ile yolculuk etmesi yürekleri ağza getirdi.

70 kilometre hızla paten yolculuğu kamerada - Tıkla İzle

Güzelyalı'da seyir halinde olan bir otobüsün arkasına tutunarak patenle yolculuk yapan genç, yürekleri ağza getirdi.

Gencin tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. E5 Güzelyalı mevki'inde geçtiğimiz günlerde seyir halinde olan bir halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli bir genç, hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Patenli genç, uzun süre otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde gencin yaklaşık 70 kilometre hızla otobüsün arkasında tutunarak yolculuk etmesi dikkat çekti.

Halit Arslan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.