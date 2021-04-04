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70 lira servis ücreti ödememek için kapıyı söküp tamirciye getirdi

70 lira servis ücreti ödememek için kapıyı söküp tamirciye getirdi
70 lira servis ücreti ödememek için kapıyı söküp tamirciye getirdi

Kahramanmaraş’ta bir yaşlı adam, 70 lira servis ücreti isteyen tamirciye kilidi arızalanan kapıyı söküp getirdi.

70 lira servis ücreti ödememek için kapıyı söküp tamirciye getirdi - Tıkla İzle

Olay, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde bir anahtar, kilit ve çilingir işi yapan iş yerinde yaşandı. Evindeki kapısının kilidi arızalanan Yunus isimli yaşlı adam, iş yerini arayarak servis ücretini sordu. Ücretin 70 lira olduğunu öğrenen yaşlı adam, evindeki kapıyı çıkartıp kendi arabasıyla iş yerine getirdi.
O sırada yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Fatih Erzengin'in sorusu üzerine yaşlı adam, “Servis ücreti vermek istemedim ben de kapıyı söküp getirdim” dedi.

Kapısının kilidi tamir edilen yaşlı adam 50 lira ödeme yaparak iş yerinden ayrıldı.

Halil Ulubey
 

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