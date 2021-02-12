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70 yaşındaki evsiz kadına polis ve belediye sahip çıktı

70 yaşındaki evsiz kadına polis ve belediye sahip çıktı
70 yaşındaki evsiz kadına polis ve belediye sahip çıktı

Bursa’nın İznik İlçesinde evsiz bir kadını yolda gören polisler duygulu anlar yaşadı. Polis aracına bindirilen yaşlı kadın belediyenin sahip çıkmasıyla bir otele yerleştirildi.

Sokağa çıkma yasakları kapsamında denetim yapan polis ekipleri 22.30 sıralarında İznik- Orhangazi yolu üzerinde yol kenarında bir kadın olduğu ihbarını alarak harekete geçti.

70 yaşlarındaki Emine A. elinde bir poşet ile yol kenarında bekliyordu. Polis ekiplerine kalacak yeri olmadığını söyleyen yaşlı kadın, polislere duygu dolu anlar yaşattı.

Ekip aracına bindirilen yaşlı kadın emniyete götürüldü.

Ekipler durumu belediyeye bildirdi. Harekete geçen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, evsiz Emine A.'nın otelde kalmasını sağladı. Yaşlı kadının huzurevinde kalması için çalışmalar başlatıldı.

Mehmet Buldu-İlkay Altay
 

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