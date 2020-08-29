70 yaşındaki yankesici kadın tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli güven tim ekipleri semt pazarlarında yankesicilik yöntemiyle yapılan hırsızlıklara karşı pazarlarda görev aldı. Pazarda vatandaş gibi dolaşan polisler, 70 yaşındaki Revda Elsalih Elmustafa'dan şüphelendi. Polisler, yaşlı kadını takip etmeye başladı. Bir süre sonra zanlı kadın, Meliha Bağcı (77) isimli kadının yanına yaklaşarak pazar çantasındaki içinde 360 lira olan cüzdanını çaldı. Polis, zanlıyı bir süre daha takip ettikten sonra yakaladı.

Hırsızlık yapmadığını öne süren zanlı emniyete getirilerek kadın, polisler tarafından yapılan üst aramasında çaldığı para sütyeninde bulundu. Zanlı, bu kez de paranın kendisinin olduğunu ileri sürdü. Kadının yankesicilikten çok sayıda suç kaydı olduğu ve başka bir yankesicilik olayından ise 2.5 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya