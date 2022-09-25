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70 yıllık klasik otomobil görenleri hayran bırakıyor: Son gelen teklif 1,5 milyon lira

70 yıllık klasik otomobil görenleri hayran bırakıyor: Son gelen teklif 1,5 milyon lira
70 yıllık klasik otomobil görenleri hayran bırakıyor: Son gelen teklif 1,5 milyon lira

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan Kemal Bektaş’a ait 70 yıllık klasik otomobil görenleri hayran bırakıyor. Oto tamir ustası Bektaş, Türkiye’de benzerini görmediğini belirttiği BMW marka aracını 1,5 milyon liraya varan tekliflere rağmen satmayı düşünmediğini söyledi.

70 yıllık klasik otomobil görenleri hayran bırakıyor: Son gelen teklif 1,5 milyon lira - Tıkla İzle

Amasya'nın Suluova ilçesinde oto tamir ustası Kemal Bektaş, 70 yıllık klasik otomobiline gözü gibi bakıyor. 1,5 milyon liraya varan tekliflere rağmen aracını satmayı düşünmediğini söyleyen Bektaş, daha yüksek fiyatlarda teklifleri hak ettiğini düşündüğü 1952 model aracını 41 yıl önce 2 bin liraya satın aldığını, çok güneşli, yağmurlu ve karlı havalarda kullanmadığını, sadece düğünlerde konvoylara öncülük ettiğini dile getirdi. Evli ve 3 çocuk babası Bektaş, “Araştırmalarıma rağmen Türkiye'de benzerini bulamadım. Almanya'da ikinci elleri var. Hurdasına bile 30 bin euro istiyorlar” dedi.


 

Murat Çelik - Seyfullah Uzun
 

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