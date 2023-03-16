700 bin nüfuslu Batman'da sadece 95 kiralık ev bulunuyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası binlerce afetzede Batman'a geldi. Binlerce kişi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilirken, birçoğu da kiralık ev arayışına girdi. Şehre gelen depremzedelerin kiralık daire bulma konusunda sıkıntı yaşadığını belirten Gayrimenkul Uzmanı Alaaddin Okçu, “Depremden sonra yaşamış olduğumuz sıkıntılar dışardan şehrimize gelen misafirlerimizin ikamet etmeleri için yeterince konut bulamadık. Zaten bundan önce de yani depremden önce de yaşamış olduğumuz sıkıntılardan en büyüğü kiralık daire ile alakalıydı, çok fazla bir şey değişmedi. Tabii gelen misafirlerimizi Ticaret Odası olarak otellere, KYK yurtlarına ve devlet yurtlarına ilk başta yerleştirdik. Peyderpey kiralık daire bulup yerleştirmeye çalışıyoruz, bulamadığımız aşikardır. Bununla alakalı yardımcı olmak isteriz ama imkanlar dahilinde şu anda elimizden gelen pek fazla bir şey yok. Batman genelinde şu an 95 tane kiralık daire mevcut. Genel olarak bütün meslektaşlarımız sahibinden verenler, kendi mülklerini kiraya veren vatandaşlar dahilinde 95 tane dairemiz görünüyor. Bunlardan sadece 3 tanesi müstakil. İnsanların çoğunlukla müstakil daireye yöneldiğini görüyoruz. Müstakil daire bulamayan arkadaşlarımız, müstakil parseller ve hobi bahçelerinde tiny house tarzında yapılacak olan küçük dairelere yöneliyor. Hayatlarını müstakil olan dairede geçirmek istiyorlar. Biz bunu görüyoruz" dedi.

“Vatandaşlar müstakil ve düşük katlı binalara yöneliyor”

Yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşların dairelerini satılığa çıkardığını söyleyen Okçu, "Nüfusumuzun yaklaşık 700 bin olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Tek temennimiz talebin mevcut dairelerle aynı değerde olmasıdır. Tabii bunun haricinde de insanlar yüksek katlı dairelerde oturuyorlar, yüksek katlı olanlar da tahliyeye yöneldiler. Daha fazla müstakil, zemin artı 2, zemin artı 3 ve zemin artı 4 gibi binalara yöneliyor. Bu sayede en kısa zamanda tabii dediğim gibi temenni ediyoruz. Nihayetinde Batman'da yeni açılmış olan, yavaş yavaş imarı tamamlanmaya yakın olan bölgeler bir Batman kadar, yani 40 bin dönüm kadar bir imar daha açıldı. Bu bir Batman'ın daha imara açılmasıdır. İmar ile alakalı şu an bir sıkıntımız yok. Tabii bununla beraber insanlar mevcut yerleri bulamadığı için tarım arazilerine yöneldiler, hobi bahçesi tarzında olan yerlere yöneldiler. Bununla ilgili de ciddi anlamda insanların bilmediği hususlar var. Bilmeden farklı bir şekilde piyasa değişikliği, bir değer artışına sebebiyet veriyorlar. Biz insanları bilgilendirmek isteriz ama ne kadar gücümüz yetecek onu da bilmiyorum" diye konuştu.

Osman Arslan

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