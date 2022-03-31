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700 metre yükseklikteki dağda yürüyüş yaparken düşüp ayağını kırdı

700 metre yükseklikteki dağda yürüyüş yaparken düşüp ayağını kırdı
700 metre yükseklikteki dağda yürüyüş yaparken düşüp ayağını kırdı

Malatya’da yürüyüş yapmak için çıktığı 700 metre yükseklikteki dağda düşerek ayağını kıran genç kız hastaneye kaldırıldı.

700 metre yükseklikteki dağda yürüyüş yaparken düşüp ayağını kırdı - Tıkla İzle

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edilen bilgilere göre, 16 yaşlarında bir genç kız yürüyüş yapmak için Kökbaşı mevkiinde bulunan 700 metre yükseklikteki dağa çıktı. Bölgede bir süre yürüyüşe yapan genç kız bu sırada düşerek ayağını kırdı. Genç kız 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isterken, bölgeye intikal eden ekipler genç kızı bulunduğu yerden alarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz- Hatice Yetmen
 

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