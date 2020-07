700 yıllık kervansarayda ‘tadilat' skandalı

Germiyanoğulları tarafından 14. yüzyılda yapılan ve yaklaşık yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip ‘Eğret Kervansarayı'nda köy muhtarlığı tarafından yaptırılan tadilat pes dedirtti. Kervansarayın giriş kısmındaki yağma taşlarla yapılan ve merdiven basamaklarının yer aldığı kısım çimento ve kum sıvanırken, basamaklar ise granitle kaplandı. Merdivenlerin olduğu bölümlere ayrıca küçük oluklar konulması dikkatlerden kaçmadı.

1960'lı yıllarda kervansarayda aslına uygun bir şekilde restorasyon yapılarak, giriş kısmının onarıldığı öğrenildi.

“Sadece görünüm olayından dolayı biz bunu yaptırdık”

Anıtkaya Köyü Muhtarı Metin İdis, yaptıkları çalışmanın zorunlu olduğunu savunarak kervansarayın iç kısımlarının da rutubetten dolayı küf tuttuğunu söyledi. Tadilat yapılan kısımda sıvaların düştüğünü ve çok çirkin bir görüntünün ortaya çıktığını savunan Muhtar İdis, “Çirkin görüntüden dolayı hafif bir tamir yaptırdık. Bunu da köylülerin ve milletin yüz karartıcısı olduğu için yaptırdık. Merdivenlerin basamakları düşmüştü, oralarda aynı taşları yerine koyduk sadece yani hiçbir değişiklik yok. Sadece görünüm olayından dolayı biz bunu yaptırdık” dedi.

“Sadece dış yüzeyine sıva yaptırdık kısacası olay bu”

Yaptıkları tadilatta çivi çakıp taş dahi koymadıklarını iddia eden Muhtar İdis açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Tadilatta aynı granitleri yerlerine koyduk. Sadece dış yüzeyine sıva yaptırdık başkada her hangi bir taş koyma ya da alma yok kısacası olay bu. Ben fazla bir olay olmadığından dolayı her hangi bir yere başvurmadım. Dedik ki ‘biz burayı 1-2 günde kendi bütçemiz ile yaptıralım' dedik. Çirkin bir görüntü olduğundan dolayı başka yerlere başvurmadık biz. Bunda da bazı kişiler ‘kervansarayda değişiklik yapıldı' diye eleştirileri var, gelip baksınlar her hangi bir değişiklik yok.”

Tadilat skandalı fotoğraflar ile gün yüzüne çıktı

Öte yandan, olayla ilgili bilgisine başvurulan Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ise olaydan haberlerinin olmadığını, bu tür tadilat çalışmalarının Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile yapılabileceğini kaydetti.

Alan Kılavuzu Araştırmacı Yazar Hasan Özpınar'ın fotoğraf arşivlerinde yer alan Eğret Kervansarayı'nın asıl hali ile şimdiki hali karşılaştırıldığında tadilat skandalı gün yüzüne çıktı. Kervansarayın rutubet ve nemden dolayı içindeki bazı kemerler ve tavanında küf olması ise yapının bakımsızlığını gözler önüne seren bir başka unsur oldu.

Kervansarayın tarihi ve mimari yapısı

Eğret Kervansarayı, Afyonkarahisar merkeze bağlı Anıtkaya köyünde yer alıyor. 14'üncü yüzyılda Germiyanoğulları tarafından yaptırılmıştır. Üç sahanlı olup, orta sahanı daha geniştir. Kesme taşlı, iki sıra fil ayakları arası, ortası geniş, yanları dar, kemerli tonozlarla örtülüdür. Yanları çift kemer sütunlarla süslü taç kapılı, moloz taş üzeri, kesme taş kaplamalı kargir yapıdır.

Gökten Ceylan - Mevlüt Tınas