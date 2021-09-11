71. DSÖ Avrupa Bölge Komitesi Toplantısı 13-15 Eylül'de

Devlet ve Hükümet Başkanları ile diğer yetkililer, Avrupa bölgesindeki önemli sağlık sorunlarını ele almak için online toplantıda bir araya geliyor. 13-15 Eylül'de düzenlenecek 71. DSÖ Avrupa Bölge Komitesi Toplantısı'nda ev sahibi olan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Danimarka Veliaht Prensesi, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov, ABD Başkanı Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci ile Birleşmiş Milletler (BM) Örgütleri, Fon ve Programları, sivil toplum, ikili ve çok taraflı kuruluşlar, diğer kalkınma ortaklarından temsilciler gibi diğer üst düzey katılımcı ve davetliler bulunacak. Avrupa Bölge Ofisi üyesi olan Türkiye'den ise toplantıya Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın başkanlığında bir heyetle katılım sağlanacak.

Salgından çıkarılan dersler masaya yatırılacak

Toplantıda üye ülkeler, Covid-19 ile mücadele, salgından alınan dersler, acil durumlara hazırlık ve yanıt, bir sonraki salgın için hazırlık, birinci basamak sağlık hizmetleri, ruh sağlığı, 2030 aşılama gündemi, iklim değişikliği ve sağlığa etkileri, dijital sağlık gibi teknik konuları ele alacak. Üye ülkeler ayrıca, geçtiğimiz yıl kabul edilen ve Bölge Ofisi'nin 2020-2025 dönemi çalışmalarının çerçevesini oluşturan Avrupa Çalışma Programı “Avrupa'da Daha İyi Sağlık için Birlikte Eylem”de ortaya konulan hedeflerdeki ilerlemeleri, DSÖ'nün sürdürülebilir şekilde finanse edilmesini ve bölgedeki 900 milyondan fazla vatandaşın beklentilerini, sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için atılması gereken kilit adımları tartışacak.