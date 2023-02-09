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71 saat sonra kurtarılan Ahmet Eren'in ilk sözleri: 'Yarın okulum var'

71 saat sonra kurtarılan Ahmet Eren'in ilk sözleri: 'Yarın okulum var'
71 saat sonra kurtarılan Ahmet Eren'in ilk sözleri: 'Yarın okulum var'

Deprem enkazından 71 saat sonra kurtarılan Ahmet Eren isimli çocuğun ilk sözleri "Beni nereye götürüyorsunuz yarın okulum var" oldu.

71 saat sonra kurtarılan Ahmet Eren'in ilk sözleri: 'Yarın okulum var' - Tıkla İzle

Depremde enkaz altından kalan minik Ahmet Eren, 71 saatten sonra kurtarıldı. Minik Ahmet Eren'in ilk sözleri ise kurtarma ekiplerini duygulandırdı. Kurtarılan Ahmet Eren ekiplere, "Nereye götürüyorsunuz. Yarın okulum var benim" dedi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Güzel yavrumuz Ahmet Eren'i kurtardık. İlk sözleri "yarın okulum var" oldu Bu ülkenin yarınları, umutları sensin" ifadelerini kullandı.

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