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71 yaşında korona virüsü yendi

71 yaşında korona virüsü yendi
71 yaşında korona virüsü yendi

Tokat'ın Zile ilçesinde korona virüse yakalanan 71 yaşındaki Bektaş Çakma, 8 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Belpınar köyünde ikamet eden Bektaş Çakmak, rahatsızlanması üzerine 112 Acil Yardım Ambulansı ile Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüksek ateş ve kuru öksürük şikayetleri ile hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın testi pozitif çıktı. Yaklaşık 8 gün süren tedavisinin ardından hastalığı yenen Çakmak'ın taburcu edilmesine karar verildi. Sağlık çalışanları ve doktorların alkışları ile hastaneden uğurlanan Çakmak'ın yaşadığı sevinç yüzüne yansıdı. Ambulansla evine gönderilen yaşlı adamın korona virüse il dışından gelerek köye yerleşen vatandaşlar tarafından yakalandığı tahmin ediliyor.

Nurhan İçmez
 

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