72 saat sonra enkazdan çıktı ilk isteği eşinin sesini duymak oldu

Kahramanmaraş merkezli ard arda meydana gelen iki deprem sonrası 10 il etkilenmiş ve bir çok bina yıkılmıştı. Depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen enkaz altından ümit veren haberler gelmeye devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışmalarında Hatay Antakya'dan bir güzel haber daha geldi. Çalışmalarda Odabaşı apartmanının enkazında bir kadın sağ salim olarak çıkartıldı. enkazdan çıkartılan kadının ilk isteği ismi Abdurrauf olduğu öğrenilen kocasının sesini duymak oldu. Kurtarma ekipleri tarafından telefonla ulaşılan Koca Abdurrauf karısının enkazdan sağ salim kurtarıldğıını öğrendi. Telefon konuşmasının ardından rahatlayan kadın ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

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