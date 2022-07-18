72 yaşında doktorluğa veda eden Latif Hoca: 'Doktorlarımız gitmesin, memleketin onlara ihtiyacı var'

1975 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Latif Kızılkanat, yıllar içerisinde aynı üniversiteden arkadaşı Ayşe Güzin Kızılkanat ile evlendi. Manisa, Elazığ, Erzurum, İstanbul gibi noktalarda görev yapan doktor çift, binlerce hastaya hizmet verdi. 2006 yılında emekli olan Kızılkanat, 2018 yılına gelindiğinde görev yaptığı hastaneden ayrılarak eşiyle İstanbul'a taşındı. Ayşe Güzin Kızılkanat, eşi adına Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne 65-72 yaş arası çalışma başvurusu yaptı. Başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla hastanede göreve başlayan Kızılkanat, aynı hastanede eşiyle birlikte çalıştı. Başarılı doktorun, geçtiğimiz günlerde 72'nci yaşını doldurmasıyla hastanedeki görevi sona erdi. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Mehmet Velibeyoğlu ve hastane yönetimi de hayatını hastalara şifa olmaya adayan doktor için tören organize etti. Törene Kızılkanat çifti, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Mehmet Velibeyoğlu, Başhekim Yardımcısı Dr. Nuray Özgür Abravcı ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Törende hastane çalışanlarının Kızılkanat hakkında düşüncelerini anlattığı video gösterilirken meslekteki yıllarına ithafen 47 mumlu pasta Kızılkanat için kesildi. Programda konuşan Kızılkanat, düzenlenen veda töreninin kendisin memnun ettiğini ifade ederken, genç hekimlere seslendi.

“41 bin civarında ameliyatım var”

47 yıllık meslek hayatı boyunca binlerce ameliyat gerçekleştirdiğini ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Latif Kızılkanat, “1975 yılında tıp fakültesini bitirdim, eylülünde Erzurum Atatürk Üniversitesi Genel Cerrahi asistanı olarak göreve başladım. Sonrasında yıllar içerisinde İstanbul Güzelşehir'e yerleştik. Eşim oradaki özel hastanede çalışıyordu. Benden habersiz burada Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nin 65-72 yaş arasında hekim ihtiyacını olduğunu görmüş ve başvurmuş. Onun üzerine ben de eşimi kırmamak için hayatta en çok değer verdiğim şey eşim, çocuklar da istediler. Genel cerrah arkadaşlarla da çok uyumlu bir çalışma ortamı oldu, dedim ki buradaki insanların da bana ihtiyacı varmış. 3 yıl 8 ay 15 gün çalıştım, bu süre içinde 32 bin 500 tane poliklinik yaptım. Aşağı yukarı bin 750 tane de hasta ameliyat ettim, bunlar büyük ameliyatlar. Birkaç ay önce ayrılmayı düşününce başhekimimiz Fatih Bey de bir veda yapalım dedi. Gerekmez dedim, ‘sana her şey layık' dedi, ben de kabul ettim. Aşağı yukarı 41 bin civarında ameliyatım var, tabi ki büyük çoğunluğu memnun, memnun olmayanlar da olabilir” diye konuştu.

“Memleketin doktorlara ihtiyacı var, gitmesinler”

Yıllarca ülkesine hizmet ettiğini ifade ederek genç hekimlere seslenen Op. Dr. Kızılkanat, “Cerrahi sıkıntılı bir branş, ben ameliyatlara giderken veya ameliyat koyduğumuz zaman bir gün öncesinden en az saat 10'da yatarım. Sabah da altıda kalkarım en az 8 saat uykumu alarak ameliyata başlarım ki ameliyatta bir hata yapmayayım, bir sıkıntı olmasın. Bu yaşta bile hizmetin verilebileceği hususunda memnuniyetlerini gösteriyor, ben de memnun olarak ayrılıyorum. Şu anda gönlüm rahat olarak gidiyorum sebep; benim yerime 2 tane çok değerli cerrah geldi. Doktorluk kutsal bir meslek, bu mesleğin gereğini yapmak çok onur, gurur verici, o bakımdan doktorluk hakikaten zor ve meşakkatli bir meslek. Memleketimizi sevelim, ülkemizde kalalım lütfen, bu vatanın, memleketin doktorlara ihtiyacı var, gitmesinler. Hekimlik kolay bir meslek değil, çok uzun uğraşlardan sonra eğitimli, iyi, insanlara hizmet eden insanlar yetişebiliyor. Bu yetişmiş hekimleri mutlaka elimizde tutmalıyız. Gitmesinler çünkü Türkiye'nin doktorlara ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

“Doktorlarımız gidecek, görecekler, tekrar ülkemize döneceklerine inanıyorum”

Eşi için düzenlenen törenin kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Ayşe Güzin Kızılkanat, “Eşim Latif Kızılkanat ile birlikte Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde çalışıyordum. Eşimin 47 senelik meslek hayatını bitirdiği gün, emekliliğe ayrıldığı için bu güzel programı hazırlayan, katılan herkese teşekkür ederiz. Hüzün, sevinç, çok karışık duygular, bir şey bitiyor yeni bir şey başlıyor. Genç doktorlarımız mutlaka gidecekler görecekler, yaşayacaklar onların tekrar ülkemize döneceklerine ben yürekten inanıyorum. İş ahlakıyla, her şeyiyle, tüm yaşantısıyla eşim gerçekten bir örnek” dedi.

“Latif ağabey, hekimlere en büyük örneklerden birisi”

Kızılkanat'ın genç hekimlere örnek bir isim olduğunu ifade eden Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Mehmet Velibeyoğlu şöyle konuştu:

“Latif Bey meslek hayatında 72'nci yaşını doldurduğu için yaş nedeniyle emekliliğe ayrılıyor, 47 yıl gibi dile kolay ama çalışması zor olan yılları hayatına sığdırdı. Biz de onun bu emeklerine karşılık olarak böyle bir tören tertip etmek istedik. Gerçekten kendisi hem hekimliği hem insanlığıyla hepimize örnek olmuş önemli insanlardan biri, hastanemizin lokomotifi, dinamo taşıydı. Bu kadar kısa 3,5 yıllık bir süreçte yaklaşık bin 700 ameliyat, 32 bin 500 poliklinik gibi önemli işler yaptı. Bu katkılarından dolayı bir vefa örneği olarak Latif Bey'e böyle bir tören düzenledik. Kendisine bundan sonraki hayatında sağlık ve uzun ömür diliyoruz. Yurt dışına gitme fikrinde insanlar oluyor tabi koşulların daha iyi olduğunu düşünüyorlar ama hiçbir yer kendi ülkemiz gibi olmaz. Kendi insanımıza hizmet etmekten bizi daha mutlu eden bir şey olmaz, biz bu düsturdayız. Latif ağabey gibi hekimler daha da artmakta, inşallah daha iyi günler göreceğimize ben eminim. 72 yaşında olmasına rağmen mesleğini hakkıyla yerine getiren Latif ağabey, biz genç ve orta yaştaki hekimlere en büyük örneklerden birisi.”

Hasibe Karadağ - Emre Baba