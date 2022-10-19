72 yaşındaki Hikmet Nine'nin anlamlı davranışı

Yakacağı kömürün devlet tarafından kapısına kadar getirildiğini, yemek yaparken ve bu kömürü tutuştururken yakacağı odunu sırtında taşıyan Hikmet Güllü, "Bir kızım vardı evlendi gitti. Eşim hasta oldu yatalak ve hareket edecek durumu kalmadı. Devletimiz sağ olsun her ihtiyacımızı karşılıyor. Soba yakarken kullanacağımız odunu da devletten talep etmeye utanıyorum. Bu nedenle derelerden topladığım odunları sırtıma yükleyip eve getiriyorum. 72 yaşındayım sırtımda odun taşıdığım için üzgün değilim, sağlıklı olup sırtımda odun taşıyabildiğim için mutluyum" diye konuştu.

İBRAHİM KILINÇ

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