İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

72 yaşındaki Hikmet Nine'nin anlamlı davranışı

72 yaşındaki Hikmet Nine'nin anlamlı davranışı
72 yaşındaki Hikmet Nine'nin anlamlı davranışı

Aydın merkez Efeler ilçesine bağlı Ilıcabaşı Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Hikmet Güllü, ilerleyen yaşına rağmen kimseye yük olmadan yaşamaya gayret ediyor. Devlet tarafından kendisine yardım edildiğini ancak devlete daha fazla maliyetinin olmaması için dağlardan odun toplayıp sırtında şehir merkezindeki evine getirdiğini belirten yaşlı kadın, "Devlet kömürümü veriyor. Periyodik aralıklarla yardım da ediyor. Elim ayağım tutarken odunumu kendim getiriyorum" dedi.

Yakacağı kömürün devlet tarafından kapısına kadar getirildiğini, yemek yaparken ve bu kömürü tutuştururken yakacağı odunu sırtında taşıyan Hikmet Güllü, "Bir kızım vardı evlendi gitti. Eşim hasta oldu yatalak ve hareket edecek durumu kalmadı. Devletimiz sağ olsun her ihtiyacımızı karşılıyor. Soba yakarken kullanacağımız odunu da devletten talep etmeye utanıyorum. Bu nedenle derelerden topladığım odunları sırtıma yükleyip eve getiriyorum. 72 yaşındayım sırtımda odun taşıdığım için üzgün değilim, sağlıklı olup sırtımda odun taşıyabildiğim için mutluyum" diye konuştu.

İBRAHİM KILINÇ

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.