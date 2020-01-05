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73 bin 840 sokak hayvanı tedavi edildi

73 bin 840 sokak hayvanı tedavi edildi
73 bin 840 sokak hayvanı tedavi edildi

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2019 yılında 73 bin 840 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirdi.

Sokak hayvanlarına yönelik sağlıklı, kontrollü ve güvenilir uygulamalarıyla dikkat çeken Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2019 yılında yaptığı çalışmaların verilerini paylaştı. Merkez yıl içerisinde 73 bin 840 hayvana tedaviye yönelik işlem uyguladı. Açık yara muayenesinden deri hastalıklarına, kemoterapiden genel kontrole mevcut imkanlar dahilinde her türlü tedaviyi gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, 12 hayvana ise karantina altında tedavi işlemi uyguladı. Çalışmalar kapsamında bin 376 karma, 699 bronchin, 51 mantar aşısı yapan Çankaya Belediyesi, 3 bin 148 hayvana kuduz aşısı uyguladı. 11 bin 218 sokak hayvanına ise anti parazit tedavisi gerçekleştirildi.

Çalışmalarında özellikle kısırlaştırmaya ağırlık veren Çankaya Belediyesi, hem hayvanların sağlığını hem de popülasyonlarını belirli dengede tutmayı amaçlıyor. Belediyenin sokak hayvanlarına yönelik düzenli uygulamaları kapsamında 2019 yılı içerisinde 2 bin 523 kısırlaştırma işlemi yapıldı.

Mehmet Kalay

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