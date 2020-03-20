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73. Cannes Film Festivali korona virüs nedeniyle ertelendi

73. Cannes Film Festivali korona virüs nedeniyle ertelendi
73. Cannes Film Festivali korona virüs nedeniyle ertelendi

Fransa'da Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan 73. Cannes Film Festivali Korona virüs nedeniyle ertelendi.

Korona virüs dünya geneline yayılmaya devam ederken, virüse karşı alınan önlemler arttırılmaya devam ediyor. Fransa'da 12-23 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan 73. Cannes Film Festivali'nin korona virüs salgını nedeniyle ertelendiği açıklandı. Açıklamada festivalin, Haziran ayında gerçekleştirileceği ifade edildi.
1946 yılından bu yana devam eden Cannes Film Festivali, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak görülüyor.

Öte yandan Fransa'da korona virüs vak'a sayısı 10 bin 995'e yükselirken, virüs nedeniyle 372 kişi hayatını kaybetti.

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