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73 gün sonra tekrar açılıyor

73 gün sonra tekrar açılıyor
73 gün sonra tekrar açılıyor

Samsun’un Atakum ilçesinde bu yıl hizmete giren CityMall AVM, korona virüs(Kovid-19) dolayısıyla verilen 73 günlük aranın ardından kapılarını 1 Haziran Pazartesi günü tekrar açıyor.

CityMall AVM'den yapılan açıklamada, “Gerekli tüm önlemleri alarak 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye devam edeceğiz. Hizmet saatlerimiz 10.00-22.00 arası olacak” denildi.
Korona virüsten dolayı 20 Mart itibarıyla hizmete ara veren AVM, 1 Haziran Pazartesi saat 10.00'dan itibaren tekrar konuklarını ağırlamaya başlayacak.

Çelikpark Grup tarafından, 10 Ocak'ta ‘Alışverişin Buluşma Noktası' sloganıyla açılan CityMall AVM yaklaşık yüz işletme ve bin kişiye yakın istihdam imkanı sunuyor.

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