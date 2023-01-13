73 yaşında 30 yıldır sokak sokak gezerek nohut satıyor

Kentte 73 yaşındaki 6 çocuk babası Osman Beyitler, geçimini haşlanmış nohut satarak sağlıyor. Onikişubat ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde sokağa çıkan Beyitler, seyyar tekerlekli aracıyla her gün sokak sokak gezerek haşlanmış nohutlarını satıyor. İşini severek yapan Beyitler, ilerlemiş yaşına rağmen işini severek yaptığını söyledi.

Seyyar tezgahta nohut satarak geçimini sağladığını belirte Osman Beyitler," 30 yıldır geçim kaynağım oldu. Bu işi yaparak evimi yaptırdım, çocuklarımı okuttum. Nohutu akşamdan ıslıyorum, sabah kalktığımda suyunu süzerek, tekrardan yeni su koyarak ocağa koyuyorum ve işe başlıyorum. Baharatlarını ise müşterilerin isteğine göre hazırlıyorum. Birçok kişi beni tanır. İşimi severek yapıyorum. Ömrümün yettiği kadar bu işi yapmaya devam edeceğim" dedi.

Fazilet Çomruk

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