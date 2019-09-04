İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

73 yaşındaki çiftçi hem üretiyor hem de ürettiğini satıyor

73 yaşındaki çiftçi hem üretiyor hem de ürettiğini satıyor
73 yaşındaki çiftçi hem üretiyor hem de ürettiğini satıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde 20 yıldır çiftçilik yapan 73 yaşındaki Ali ihsan Açık çalışma azmiyle örnek oluyor.

5 çocuk babası olduğunu belirten Ali İhsan Açık, ''Çiftçilik yaparak 5 evladımı büyütüp evlendirdim. Mevsimine göre her ürünü yetiştirip satarım. Şuanda kornişon salatalık zamanı. Emetli vatandaşlarımız turşu yapmak için bu ürünü tercih ediyorlar. Kendi üretimim olan ve tamamen organik olan kornişon salatalık ürünümü kilogramı 5 TL'den satıyorum. Vatandaşlarımızın talebi oldukça iyi. Zaten bu ürün Ağustos sonu başlar ve Ekim sonunda biter. Bu süre zarfında vatandaşlarımız turşuluk ihtiyaçlarını karşılar'' dedi.

Açık, ''Bölgemiz kornişon salatalık üretmek için oldukça cazip. Gelir olarak oldukça güzel bir ürün. Kazancı bol bir ürün. Hastalık riski az olan ve satımı kolay olan bir sebze. 73 yaşındayım ve hala üretmeyi seviyorum. Ömrüm boyunca sadece çiftçilik yaptım. Ömrüm yettiğince üretip satmaya devam edeceğim'' diye konuştu.  

Yunus Daşdemir

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.