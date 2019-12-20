73 yaşındaki gezgin Avrupa'dan Asya'ya koşarak geçti

İngiltere'den 2018 yılında Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73), yürüyerek 1 yılda İstanbul'a ulaştı.

Nepal'e kadar toplam 6 bin 900 kilometreyi yürüyerek kat etmeyi planlayan Pope, dinlenme ve uyku problemini yol boyunca yanında çektiği ufak karavanda gideriyor.

Rosie Swale Pope, günde yaklaşık 20 kilometre yol kat ediyor. Pope, yolculuğu sırasında haftada sadece bir gece kişisel temizliği ve elektronik cihazlarını şarj etmek için otelde kalıyor, diğer gecelerini ise mini karavanında geçiriyor. Rosie Swale Pope, İstanbul'da verdiği aranın ardından tekrar yola koyuldu.

Beşiktaş, Barbaros Bulvarı üzerinde son hazırlıklarını yapan Pope'a 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden koşarak Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçti. Geçiş sırasında trafik polisleri de eşlik etti. Rosie Swale Pope'u geçişi sırasında hayranları da yalnız bırakmadı.

“İstanbul benim için özel bir şehir”

Depremde ölen çocuklara yardım toplamak amacıyla koştuğunu ifade eden Rosie Swale Pope, “Benim koşma amacım Kathmandu'da depremde ölen çocuklar için yardım toplamak ve toplanan parayla yeni okul yaptırmak için yola çıktım. Kurulan vakıf için bağış ve yardım topluyorum. Bu çerçevede İstanbul'dan geçiyorum. İstanbul benim için özel bir şehir. Güzel insanlarla tanıştım. Şuanda bir imkansızı başarıp bir kıt'adan diğer kıt'aya koşacağız. Ardından Nepal'e doğru yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Bir yılı aşkındır yollardayım”

Sponsorunun olmadığını söyleyen gezginci Pope, “Bir sponsorum yok. Phase Worldwide hesabı üzerinden bağışlarını yapabilirsiniz. Buradan toplanan paralarla o çocuklara okul yaptırmak istiyorum. Bir yılı aşkındır yollardayım. Kimi ülkelerde geçiş daha zor olacağı için önümüzdeki sene Kathmandu'ya ulaşmaya planlıyorum. Haftanın beş gününü yollarda geçiyorum, iki günü ise kendime zaman ayırıyorum. Malzemelerim şarj edip kişisel temizliğimi yapıyorum. Normalde karavanımda kalıyorum, bazı günlerde şarj ve temizlik için otelde kalıyorum. Karavanda kaldığım sürede bir problem yaşamadım, insanlar çok yardımcı oldu” şeklinde konuştu.

“4 yaşından beri koşuyorum”

İstanbul'a geldiğini duyan ve eşlik etmek için beraber koşmak istediğini söyleyen 9 yaşındaki Defne Erdem, “Rosie 73 yaşında bir sporcu biz onun yolunun İstanbul'dan geçeceğini duyduğumuzda ona eşlik etmek istedik köprüde onunla birlikte koşacağız. Kendisi bana bu kitabı hediye etti ve imzaladı. Çok mutlu oldum Rosie'nin yaptığı bence çok güzel bir şey. Kendisi arkasına bağladığı küçük bir araç ile dünyayı turluyor. Depremde yaralanan çocuklara yardım topluyor. Annem ile birlikte koşuyoruz ben onunla 4 yaşından beri koşuyorum. Yardımseverlik koşularına ben de katılıyorum kendim de kampanyalar düzenliyorum. Sivil toplum kuruluşlarının iyilik peşinde koşmalarına yardımcı oluyorum. Bu yaptığımız şey bence çok güzel çok büyük bir iyilik yapıyoruz insanlara, hayvanlara. Köprüde Rosie ile birlikte koşacağımız için çok heyecanlıyım” ifadelerinde bulundu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden sorunsuz bir şekilde geçen Rosie Swale Pope'un D-100 Kara yolunu takip ederek Ankara üzerinden Gürcistan'a gideceği öğrenildi.

Sevban Sevkal - Muhammed Kaan Kundak

