73 yıldır ekmeğini bakırdan çıkarıyor

7 yaşında çırak olarak başladığı bakırcılık mesleğini devam ettiren Salman Çarlı, 73 yıldır Gaziantep'in tarihi mekanı Bakırcılar Çarşısında bakırcılık yaparak kendisinin ve ailesinin geçimini sağlıyor. Onlarca bakırcı ustası yetiştiren Çarlı, önce oğluna daha sonra ise torununa mesleği öğrettiğini ifade etti.

“7 yaşından beri bakırcılık yapıyorum”

73 senedir bakırcılık yaptığını belirten Salman Çarlı, “Eskiden gücümüz yoktu, durumumuz iyi değildi. Herkesin durumu kötüydü. Para kazanmak zordu. Okulda yoktu. Mecburen 7 yaşında Bakırcılar Çarşısına çalışmaya geldim. Yaşım 80 oldu hala çalışıyorum. 73 senedir bu meslekteyim. Bakırcılar çarşısına geldim çırak olarak başladım. Daha sonra kalfa oldum. Ondan sonrada kendi dükkanımı açtım” dedi.

“Bu meslek eskisi gibi değil”

Çarlı, "Her şey yaptım. Bir ekmek yedim bu meslekten ancak şimdi bu meslek eskisi gibi değil. Son zamanlarda çıkan korona virüsten dolayı yurtdışından turistler gelmiyor. Eskisi gibi değil artık insanlar bakır eşyaları kullanmıyor. O yüzden de işlerimiz durgun. Bir oğlum, bir torunum var. Önce oğluma bu mesleği öğrettim daha sonra torunuma öğrettim. Çok fazla çırak yetiştirdim. Bu mesleğe yeni başlamak isteyenlere bir şey diyemem çünkü hiçbir şey eskisi gibi değil. Bizim zamanımızda okul yoktu çıraktan yetişiyorduk ancak şimdi bir çocuk 7 yaşına gelince okula gitmek zorunda okulu bitene kadar 20 yaşına varıyor. Bu saatten sonra bir insana bir şey öğretemezsin. Bakır'dan her şey yapabilirim. Evde kullanılacak olan her şeyi bakırdan yapabilirim. Ya da süs eşyası olarak şeyler de yapabilirim” diye konuştu.

Ahmet Demir