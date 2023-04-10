'7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu son yılların en geniş yapılandırması'

12 Mart 2023 tarihinde devletin bugüne kadar uyguladığı en geniş yapılandırmalarından biri uygulamaya konuldu. Vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları yapılandırma başvuru süreci de başlamış olacak. Paketle birlikte 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek. TURMOB'ün düzenlediği ve 15 bin kişinin takip ettiği e-eğitimin moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Cemal İbiş, “Yapılandırma Kanunu” olarak da 7440 Sayılı Kanun ile işletme kayıtlarının mevzuata uygun hale getirilmesi, borçların taksitler halinde ödenebilmesi, vergiler ve vergi borçları, idari para cezaları, beyan edilmemiş ya da eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıktan yararlanma, yapılandırılan borçların tamamının peşin veya ilk taksit ödemesi süreci içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE - Yurt İçi Üretici Fiyat tutarları üzerinden indirim yapılabilmesi, vadesi geçen Öğrenim ve Katkı Kredileri, 30 Eylül 2023'e kadar motorlu araç muayenelerinin yaptırılması halinde aylık yüzde 5 fazlalarının tahsilinden vazgeçilebilmesi gibi çeşitli düzenlemeler yapıldığını dile getirdi. Toplumun her kesimine hitap eden bir uygulama olduğunu belirterek önemli hususlara dikkat çekti.

Tüm başvuralar için son tarih 31 Mayıs 2023. Deprem Bölgesi Başvuruları ise 31 Ekim 2023

Bu çerçevede 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvurularda 48 aya varan taksitli ödeme seçeneği, peşin ödemelerde ise Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim uygulanacak, idari para cezalarından (belediyelerin ihtilaflı para cezaları dahil) yüzde 25 oranında indirim uygulanacak ve katsayı alınmayacak. İlk taksit ödemeleri ilgili idareye 3 Temmuz 2023'e kadar, deprem bölgelerinde ise 30 Kasım 2023'e kadar yapılabilecek.

4B (Bağkur) ile 4C SGK pirim ve idari para cezaları da yapılandırma kapsına alınıyor. Böylece borç aslının yüzde 50'si ile borç aslına uygulanan gecikme cezası ve zammı silinebilecek. İdari para cezasının kalan yarısı Yİ-ÜFE ile güncellenebilecek. Taksitle ödeme imkânı da verilen düzenlemeyle, yeni ödenecek tutar peşin ödenirse Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı da silinebilecek.

Örneğin, 2018 yılına ilişkin 6087 TL İdari para cezası, gecikme cezası ve zammı ile birlikte toplam borç bugün 13,7588 TL oluyor. Yapılandırıldığında borç aslı 3.043 TL'ye indirilecek. Buna uygulanacak Yİ-ÜFE 1358 TL, yeni borç tutarı ise 4401 TL olacaktır. Bu borç 3 Temmuz 2023'e kadar ödenirse Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı terkin edilerek, 3179 TL olarak ödenecek. Toplam indirim oranı yüzde 76,86 olarak gerçekleşiyor.

Diğer taraftan Uzmanlar, vergi, SGK pirimleri ve motorlu araç muayene cezalarına kadar pek çok alanı içeren ve 2 yılda bir uygulanan bu tip vergi aflarının, vergiye gönüllü uyumu zedelediği görüşünde.

“AF, vergiye uyumu zedeliyor”

Eğitimde konuşan TURMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ise vergi affı olarak bilinen bu tip uygulamaların dikkatli uygulanması gerektiğini kaydetti. Devletin 2 yılda bir uyguladığı aflarla, vergiye gönüllü uyumun zedelendiğine değindi. Vergilerini düzenli ödeyenler için SGK'da uygulanan yüzde 5 puanlık indirim modelinin uygulanmasına imkân tanınmasının önemini anlattı. Bu kanun çerçevesinde ilk defa kapanmış bir döneme ilişkin matrah artırımıyla karşılaştıklarını dile getirdi. “Deprem çok acı bir durum. 10.000 meslektaşımız etkilendi. Dayanışma duygularımızla gelecek 2023 dönemi için ek vergileri gönüllü kabul edebilirdik. Ancak hesaben kapanmış, 2022 Gelirler ve Kurumlar Vergisi için matrah artırımı, süreci çok zorlaştırıyor. Götürü vergilemeye yakın bir durum oluşturdu. Bu tip uygulamaların son olmasını diliyoruz.” açıklamalarını yaptı”

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