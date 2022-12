749. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri Şeb-i Arus programı ile sona erdi

Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen Şeb-i Arus programına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol mensupları, yerli ve yabancı çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iyiyle kötünün, hakla batılın savaşının bugün de sürdüğünü belirterek, "Kötülük dün olduğu gibi bugün de kıtalar arası dolaşıyor ve örgütlü. Küresel çağdaş Moğollar bugün de değişik yıkımlara imza atmakla meşgul. İşgal, açlık, savaş, iç savaş ve başka trajediler, bugün de dünyamızın ne yazık ki ‘alışılmış' görüntüleri arasında. Ama biz alışmadık, alışamadık bu görüntülere. Değişik şekillere bürünerek, örgütlü küresel kötülük bizim üzerimize de gelse, başka mazlum bir topluluğun üzerine de gelse; gerek diplomasi masalarında, gerek sahada, gerekse başka bütün platformlarda reddediyoruz, karşı koyuyoruz ve elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz. Rumeli'nin ve Anadolu'nun ruhunu mayalayan Alp Erenler, Horasan erleri, kurucu bilgelerimiz Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Mevlana Celaleddin Rumi bize bu memleket özelinde ve yeryüzü genelinde bir şey bıraktılar. Bizi bir arada tutan bir şey. Bu değerler manzumesi, bizim kötülüğe, zulme alışmamıza izin vermiyor, müsaade etmiyor. Alışmadık ve alışmayacağız. İnsanın insana kulluğunu reddediyoruz. Azgınlığı, haksızlığı ve kötülüğü reddediyoruz. Sadece yüce yaratıcının önünde eğilen bu aziz millet, ruh köklerinin dün olduğu gibi bugün de farkında. ‘Gel' çağrısına uyup yüzyıllardır bu şehre, bu yeşil kubbenin altına geliyoruz” dedi.

“Mevlana'nın işaret ettiği gibi yaradana hürmetimizden dolayı yaratılmış olana saygı duyarız”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Anadolu topraklarında insanların din, dil, ırk, mezhep ayrımcılığı olmadığını belirterek, "Bizim düşünce kodlarımızda insanları renginden, ırkından, dilinden ötürü aşağılamak yoktur. Bizim ticaretimizde komşumuzdan, dostumuzdan, arkadaşımızdan daha fazla kazanmak için her şeyi mubah gören bir tutum meşru görülemez. Bizim gönlümüzde, kalbimizde bizim gibi yaşamayan, düşünmeyen bir insanın düşman görülmesi diye bir şey asla olmamıştır. Tarih boyunca ne dün ne bugün kendi varlığımızın gerekliliği olarak bir ötekine ihtiyaç duyulmamıştır. Düşmanlık algısı bizim varlık sebebimiz değildir. Çünkü biz, toprağın, çiçeğin, hayvanların, insanların, yaratılmış olan her şeyin sahibinin Allah olduğuna inanır ve bu inanç doğrultusunda Mevlana'nın işaret ettiği gibi Yaradan'a hürmetimizden dolayı yaratılmış olana saygı duyarız. Bizim en büyük farkımız budur. Dünyanın tüm farklı kültürlerine karşı saygı ve hoşgörü içerisinde davranmamıza neden olan anlayışın altında bu inanç yatmaktadır. Mekke'den Balkanlar'a, Afrika'dan Endülüs'e, Orta Asya'dan Anadolu topraklarına uzanan bu ruhun etkisini kırmak isteyenlerin bugün dünyayı getirdiği nokta ortadadır. Günümüzde dünya nüfusunun sadece yüzde birlik kesiminin serveti 7 milyar insanın servetinin toplamına eşittir. Dünya genelinde temiz suya erişme sorunu yaşayan insanların sayısı 3 milyara yaklaştı. Sömürgecilik, kolonyalizm, savaşlar nedeniyle yaklaşık 1 milyara yakın insan açlık karşısında yaşam mücadelesi vermektedir. Milyonlarca insan evlerini terk edip göç etmek zorunda kalıyor. İnançları, düşünceleri, derisinin rengi nedeniyle milyonlarca insan, insanlık onuru ayaklar altına alınarak ayrımcılığın her türlüsüne maruz bırakılıyor. İnanıyoruz ki yeryüzü bu kadar zulmü, adaletsizliği ve kaosu kaldıramaz. Hiçbir insan bu kadar kötülüğü hak etmiyor. Çocukların, kadınların, yaşlıların, mazlumların uykularına bomba seslerinin eşlik etmesini kabul etmiyoruz ve biz buradan, Konya'dan, Anadolu coğrafyasından insanlığa sesleniyoruz, artık bu kaosa bir son verilmeli. Çatışmalara, savaşlara, bencilliğe, sömürüye, ayrımcılığa karşı insanların daha büyük acılar yaşamaması için dünyada bazı şeylerin değişmesi gerektiğini haykırıyoruz. İşte bugün bize düşen en önemli görev, insanlığın muhtaç olduğu bu sesin dünyanın dört bir yanında yankılanması için bu değişim mührünü vurmaktır. İnanıyoruz ki daha fazla bomba, savaş, işgal, gözyaşı değil; dünyayı sevgi, hoşgörü ve adalet güzelleştirecektir. Bize aşkı, kardeşliği, merhameti anlattığı için, bu toprakların hamurunu muhabbetle yoğurduğu için Mevlana'ya sonsuz şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Vali Vahdettin Özkan da, “İnsan, kainat, hayat ve ölüm tasavvurunu gönül penceresinden tasvir eden Mevlana Celaleddini Rumi, tüm zamanlara ve insanlara hitap eden evrensel bir miras bırakmıştır. Hazreti Mevlana; bütün insanlığı kucaklamış ve tüm insanlık tarafından derin bir teveccühle karşılanmıştır. Onun insanlara tavsiye ettiği yol; manayı, varlığın gerçek sahibini, hakiki dostu aramaya dayalı bir yoldur. Bu vesileyle 749. Vuslat Yıldönümünde Hazret-i Mevlana'yı rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, “Şüphesiz ki Hazreti Mevlana gibi Allah dostları, hayatlarında olduğu gibi, vefatlarıyla da bizlere çok kıymetli hikmetler bahşeder. Hazreti Mevlana'nın, kendi ölüm gecesini ‘Şeb-i Arus', yani ‘düğün gecesi' olarak tarif etmesi, bu mesajların en çarpıcı olanları arasındadır. Her yıl, dünyanın farklı coğrafyalarından yüz binler, vuslat heyecanıyla şehrimize geliyor. Konyamız da, kapılarını ardına kadar misafirlerine açıyor; Hazreti Mevlana'nın çağrısına gönül verip gelenleri dostça bağrına basıyor. Hazreti Mevlana'yı, Hakk'a vuslatının 749. yılında rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sanatçı Ahmet Özhan konser verdi.

