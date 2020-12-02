İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

749 yıllık Gök Medrese, ihtişamıyla büyülüyor

749 yıllık Gök Medrese, ihtişamıyla büyülüyor
749 yıllık Gök Medrese, ihtişamıyla büyülüyor

Sivas’ta bulunan 749 yıllık Selçuklu eseri Gök Medrese, 26 yıl süren restorasyonun ardından ihtişamıyla büyülüyor.

Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali'nin 1271 yılında mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırdığı Selçuklu mimarisinin en seçkin eserleri arasında yer alana Gök Medrese'nin 26 yıl süren restorasyon çalışmaları tamamlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Gök Medrese, müze konsepti ile açılışa hazır hale getirildi. Tarihi Gökmedrese, müze konseptiyle ziyaretçilerine Vakıflar'a ait eserleri de sunacak. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve beraberindekiler, 'Vakıf Müzesi' konseptinde hizmet verecek olan Gök Medrese'de, tarihe ışık tutacak şekilde fonksiyon verilen odaları gezerek, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mustafa Koçyiğit
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.