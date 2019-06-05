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75 koli ayakkabı çalan hırsızlar yakayı ele verdi

75 koli ayakkabı çalan hırsızlar yakayı ele verdi
75 koli ayakkabı çalan hırsızlar yakayı ele verdi

Bartın’da bir depoda bulunan piyasa değeri 75 bin lira olan 80 ayakkabıyı çalan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

75 koli ayakkabı çalan hırsızlar yakayı ele verdi - Tıkla İzle

İddiaya göre Çaydüzü Mahallesi'nde bulunan M.K.'ye ait depoya giren hırsızlar, depoda bulunan 75 bin TL değerindeki 80 koli işçi ayakkabısını çaldı. M.K.'nin durumu haber vermesinin ardından harekete geçen Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri M.Ç. ve M.E. isimli şahısların bilgisine ulaştı. Ekipler 2 şüphelinin çaldıkları ayakkabıları bir kamyonetle İstanbul Pendik'teki bir depoya götürdüklerini belirledi.

Takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler depoya yaptıkları baskında çalışanın ayakkabıları kıskıvrak ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan M.Ç. ve M.E. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan çalınan ayakkabılara kavuşan M.K. Emniyet Müdürlüğüne gelerek kolileri teslim aldı. Kolilere kavuştuğu için büyük sevinç yaşayan M.K., “Bize çifte bayram yaşattılar. Yüzümüzü güldürdüler. Ayakkabılar depomuzda kilitli yerdeydiler. Kapının kırılıp çalındığını tespit ettik. Daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğümüzü aradık. Geldiler, araştırdılar ve bugün bize mutlu haberi verdiler. Hepsine teşekkür ederim” dedi.  

Akif Yaman

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