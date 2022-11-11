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75 yaşında 47 yıllık üniversite hasretini giderdi

75 yaşında 47 yıllık üniversite hasretini giderdi
75 yaşında 47 yıllık üniversite hasretini giderdi

75 yaşında Adıyaman Üniversitesi’ne kayıt yaptıran Recep Sevinç, 47 yıllık hasretini vuslata çevirdi.

75 yaşında 47 yıllık üniversite hasretini giderdi - Tıkla İzle

Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ne kayıt yaptıran Recep Sevinç (75), okumanın yaşının olmadığını gösterdi. 1975 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini kazanan ancak eşinin rahatsızlığı nedeniyle okula gidemediği için devamsızlıktan kaydı silinen Recep Sevinç, çıkarılan öğrenci affıyla 47 yıl önceki hayalini gerçekleştirdi.

Öğrenci affıyla birlikte kaydını Adıyaman Üniversite İslami İlimler Fakültesi'ne yaptıran Recep Sevinç, torunu yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla derslere giriyor. Arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaşan Recep Sevinç, hem öğrencilik hem de diğer öğrencilere ağabeylik yapıyor.

Ahmet Arslantaş

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