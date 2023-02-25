7.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı Elbistan'dan yeni görüntüler

6 Şubat'ta meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü ola Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. 13.18'de meydana gelen ve binlerce evin yıkıldığı Elbistan ilçesinin en yoğun caddesi olan Malatya Caddesi üzerinde çekilen görüntülerde, vatandaşların panik anları saniye saniye kameraya yansırken, ortalığı da toz bulutu kapladı. Tekbir getiren vatandaşların toz bulutu arasında kaçışmaları da objektiflere yansıdı.

Cem Atakan - Ali Göç

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