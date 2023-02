7,6 şiddetindeki deprem anı İHA kamerasına böyle yansıdı

Sabah 04.24'te Pazarcık merkezli 7,7 şiddetindeki depremin ardından bundan bağımsız olarak 7,6 şiddetinde öğle saatlerinde bir deprem daha yaşandı. Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhlas Haber Ajansı Malatya Bürosu'ndaki dolaplar ve malzemeler depremin etkisiyle yerinden fırladı. O anlar an be an kaydedildi. Binada kimsenin olmaması muhtemel bir yaralanmanın da önüne geçti.

